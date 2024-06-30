İzmir İtfaiyesi’nden yangın tatbikatı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen tatbikatların son durağı İZSU Genel Müdürlüğü Karabağlar Şantiyesi oldu. Senaryo gereği ambarda mahsur kalan iki personel yangından bir dakika içinde kurtarıldı.

İZSU Genel Müdürlüğü Karabağlar Şantiyesi’nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili yönetmeliği uyarınca rutin olarak gerçekleştirilen tatbikatta İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı çok sayıda personel ve iki itfaiye aracı hazır bulundu.

Tatbikatta çeşitli kurtarma ve tahliye uygulamaları yapıldı. Senaryo gereği İZSU Karabağlar Şantiyesi’nde iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının olduğu ambarda mahsur iki personel çıkan yangından bir dakika gibi kısa bir sürede kurtarıldı.

Bir itfaiye personeli tarafından merdivenli arazöz yardımıyla ile başarılı bir şekilde binanın dışında hazır bekleyen acil müdahale ekiplerine ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi tarafından afet durumlarında hızlı ve etkili müdahalenin önemi vurgulandı. Personelin ve vatandaşların afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmasının hayati önemine değinildi.