İzmir Kadın Platformu: Aile yılı sizin, mücadele bizimdir

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmir'de de yüzlerce kadın sokaklardaydı.

İzmir Kadın Platformunun (İKP) çağrısıyla Konak’ta bir araya gelen kadınlar, “Aile yılı sizin, mücadele bizimdir” diyerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Gerçekleştirilen basın açıklamasının öncesinde günlerdir direnen Digel işçisi kadınlar söz aldı. İşçiler adına konuşan Rümeysa Kişi, “Sendikal hakları ve insan onuruna yakışır bir şekilde çalışma koşulları altında çalışmak istediğimizi söylediğimiz için, sendikalaşmak istediğimiz için iş yerimizden üç kadın, dört erkek, yedi kişi kovulduk. Sesimizi duyurmak ve insan onuruna yakışır muamele görmek için buradayız” diye konuştu.

Ardından Bayraklı Belediyesi’nde işten çıkarılan ve tek başına direnişi sürdüren Pınar Özkan söz aldı. 12 senelik çalışmasının ardından gerekçe gösterilmeden işten atıldığını aktaran Özkan, “Hiç kimse arkamda durmadı. Ben de tek başına bir kadın olarak 16 Aralık'tan beri Bayraklı Belediyesi'nin tam karşısında hakkımı savunuyorum. Asla vazgeçmiyorum. Vazgeçmeye de niyetim yok” dedi.

HER ALANDA YAN YANAYIZ

Üniversiteli kadınlar adına konuşan Emek Su Saydam ise, şunları söyledi: “Ekonomik krizin derinleşmesiyle geçim sıkıntısı artan öğrenciler ya okurken çalışmak zorunda kalıyor ya da okulu bırakmak zorunda kalıyor. Üniversiteli kadınlar olarak kampüslerde karşılaştığımız şiddet ve tacize, yurtlarda karşılaştığımız kısıtlamalara ancak birlikte mücadele ederek karşı çıkabileceğimizi biliyoruz. İktidarın ve sistemin biz kadınlara dayattığı yoksulluk, eşitsizlik ve baskı düzeni karşısında ancak bulunduğumuz her alanda yan yana gelip mücadeleyi sürekli hale getirdiğimizde kazanım elde edebiliriz.”

İzmir Kadın Platformu adına açıklamayı okuyan Ilgın Çeribaş ve Ezgi Çetin ise şu ifadeleri kullandı:

“1900’lerden günümüze kadınların başta ‘eşit işe eşit ücret’ talebi olmak üzere eşit, özgür, onurlu bir yaşam mücadelesine atfen ilan edilen 8 Mart’ın tarihi bizlere ışık tutmaya devam ediyor. Bu yıl 8 Mart’ta İzmirli kadınlar olarak bu tarihten aldığımız güçle, yoksulluğa, güvencesiz çalışmaya, şiddete karşı eşit, özgür, insanca bir yaşam için alanlardayız.”

Platform, “Aile ile iş yaşamının uyumlulaştırılması adı altında kadınlara esnek, güvencesiz, düşük ücretlerle çalışma dayatılırken, ‘ailenin güçlendirilmesi’ vurgusuyla cinsiyet eşitsizliğini derinleştirecek politikalar bir bir hayata geçirilerek kadınlar aileye, aile içinde de erkeğe daha bağımlı hale getirilmek isteniyor” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, “Kamuda tasarruf adı altında sosyal bir devletin yapması gereken tüm kamusal hizmetler özelleştirilirken, kutsal aile adı altında bakım emeği hane içine, hanede de daha çok kadının üzerine yıkılıyor” denildi.

Kadınlar, güvencesiz çalışmaya, nafaka hakkına yönelik saldırılara, artan kadın cinayetlerine ve iktidarın baskı politikalarına karşı mücadeleyi büyüteceklerini vurguladı: “Ne baskılarınıza boyun eğeceğiz ne de şiddetinize yol vereceğiz. Şiddetsiz bir dünya yaratana dek, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere karşı caydırıcı cezaların uygulanması, 6284’ün etkin uygulanması, sığınma evlerinin sayısının artırılması için mücadele etmeye devam edeceğiz.”