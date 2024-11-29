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İzmir Kemalpaşa’da kamyon araçları biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kamyon, çok sayıda aracı biçti. İlk belirlemeye göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

Güncel
  • 29.11.2024 20:24
  • Giriş: 29.11.2024 20:24
  • Güncelleme: 29.11.2024 20:31
Kaynak: İHA
İzmir Kemalpaşa’da kamyon araçları biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde saat 19.00 sıralarında kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen patates yüklü kamyon, Nazarköy Kavşağı'nda araçların arasına daldı. Kamyon, hafif ticari, 2 otomobil ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 7 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

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