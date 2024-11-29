İzmir Kemalpaşa’da kamyon araçları biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kamyon, çok sayıda aracı biçti. İlk belirlemeye göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

Güncel 29.11.2024 20:24 Giriş: 29.11.2024 20:24

Güncelleme: 29.11.2024 20:31 Kaynak: İHA

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İHA