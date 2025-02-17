İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç oldu

İzmir Kent Konseyi'nin yeni başkan ve yöneticilerinin belirlendiği 23. Seçimli Genel Kurulu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Genel Kurul'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç’ın yanı sıra kent konseyi üyeleri katıldı. Genel Kurul mevcut başkan Avukat Nilay Kökkılınç’ ın açılış konuşması ile başladı.

Yeni dönemde aday olmadığını belirterek adaylara başarılar dileyen Kökkılınç, 15 yıldır varlığını sürdüren bir üst sivil toplum oluşumu olan İzmir Kent Konseyi’nde, gönüllülükle yürütülen bir hizmet döneminin daha sona erdiğini, genel kurulda oybirliği ile almış oldukları bir kararla seçilmiş organların en fazla iki dönemle sınırlı olarak görev üstlenmeleri yolundaki yönerge kuralı ile kurumsal yenilenmenin ve sürdürülebilirliğin önünü açtıklarını söyledi. Karar organlarında ard arda bir kadın, bir erkek olacak şekilde fermuar sistemi ile seçim kuralı getirerek temsilde eşitliği sağladıklarını aktaran Kökkılınç, İzmir Kent Konseyi’ne bugüne dek vermiş oldukları desteklerden ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ve İzmir Valiliği’ne teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç ise konuşmasında, İzmir’i sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve kent konseyleri ile birlikte ortak akılla yönettiklerini belirterek katılımcı ve çoğulcu demokrasinin önemine değindi. İzmir Kent Konseyi’ne olan desteklerinin bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini ifade eden İnanç, emek veren İzmir Kent Konseyi Başkanı ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti.

3 ADAY YARIŞTI

İzmir Kent Konseyi Başkan adayları Doğan Albayrak, Ferdi Erten ve Özgür Topaç’ın konuşmalarının ardından seçime geçildi. Özgür Topaç, seçimin 3. turunda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile odaların temsilcilerinin kullandığı oyların 197'sini alarak İzmir Kent Konseyi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Genel Kurulda 29 kişiden oluşan yürütme kurulu üyeleri de seçildi.

İzmir Kent Konseyi'nin yeni dönem başkanı Özgür Topaç, Genel Kurul’a hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok sayıda kent kararı olabilecek çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Topaç, “Katılımcılığı teşvik edeceğiz, kentin ortak akılla yönetilmesi için sivil toplum buluşmaları gerçekleştireceğiz. İzmir’in refah seviyesi yüksek bir kent olması için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM 2 YIL GÖREV ALACAK

23. Seçimli Genel Kurul’da seçilen yeni İzmir Kent Konseyi yönetimi 2 yıl süreyle görev üstlenecek. 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 76. maddesinde düzenlenen Kent Konseyleri Belediye Meclislerine önerge verme hak ve yetkisine sahip katılımcı demokrasiyi desteklemek üzere kurulmuş tek üst sivil toplum oluşumu. Bünyesinde gönüllülerle birlikte İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, meslek odaları, üniversiteler, sendikalar, muhtarlar, sivil toplum örgütleri bulunuyor.