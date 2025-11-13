İzmir Konak'ta aileler madde bağımlılığına karşı bilinçleniyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında bulunan semt merkezlerinde ebeveynlere yönelik madde bağımlılığı eğitimleri düzenleniyor. Psikologlar, çocukları bağımlılık risklerinden koruma yolları, erken uyarı işaretleri, destek merkezlerine erişim ve etkili iletişim yöntemleri konusunda ebeveynleri bilgilendiriyor.

Konak Belediyesi, toplum sağlığı için büyük tehdit oluşturan bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda belediye bünyesinde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veren Psikososyal Destek Merkezi tarafından ebeveynlere yönelik “Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık ve Koruyucu Aile Tutumları” konulu eğitim düzenleniyor.

Aziziye, Ballıkuyu ve Gültepe Semt Merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, ailelere çocuklarını bağımlılık risklerinden koruma yolları, erken uyarı işaretleri ve etkili iletişim yöntemleri anlatıldı. Ayrıca bağımlılıkla mücadelede ailenin rolüne dikkat çekilerek, ebeveynlerin bilinçlenmesinin gençleri korumada en güçlü adım olduğu vurgulandı. Destek merkezlerinden yardım alma ve toplumsal dayanışmanın önemi konusunda ebeveynlere rehberlik eden eğitimler, soruların yanıtlandığı interaktif oturumla sona erdi.

Eğitimler 18 Kasım Salı saat 14.00’te Mersinli ve Saadet Mirci Semt Merkezi, 19 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’te ise Zeytinlik Semt Merkezi’nde devam edecek.

“Farkındalığı eğitimlerle büyütüyoruz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, konuya ilişkin açıklamasında, eğitimlerin toplumsal bilinç oluşturmadaki rolüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Madde bağımlılığı, günümüzün en büyük toplumsal yaralarından biri. Sadece bireyleri değil, aileleri, mahalleleri ve geleceğimizi de derinden etkileyen bir sorun. Madde bağımlılığı ile mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan farkındalığı, semt merkezlerimizde verdiğimiz eğitimlerle büyütüyor, ebeveynlerin bilinçlenmesini, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunmasını amaçlıyoruz. Psikososyal Destek Merkezimiz aracılığıyla ebeveynlerimize rehberlik ediyor, onların yanında olduğumuzu her fırsatta hissettirmeye çalışıyoruz.”