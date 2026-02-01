İzmir, konut harcamalarında ülkede ikinci

HABER MERKEZİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZPA’nın “Mercek İzmir” araştırmaları kapsamında hazırladığı İzmir’de barınma sorunu raporu, ekonomik krizin kentteki en yakıcı yüzünün barınma olduğunu ortaya koydu. Rapora göre; İzmir, konut harcamalarında İstanbul’un ardından Türkiye’nin en pahalı ikinci ili olurken, bazı ilçelerde kiralar son yedi yılda 20 katın üzerine çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, daha adil, eşit ve kapsayıcı bir kent için çalışmalar yürüten ve geleceğe yönelik vizyon oluşturan İzmir Planlama Ajansı (İZPA) “Mercek İzmir - İyi Olma Hali: İzmir’de Barınma Hakkı Politika Notu” araştırmasını açıkladı.

Çalışmaya göre barınma, iyi olma halinin temel bileşenlerinden olarak vurgulandı. Raporda, 2025 yılı itibarıyla iki asgari ücretle çalışan yetişkinden oluşan dört kişilik bir hanenin aylık toplam gelirinin 44 bin 208 TL olduğu bilgisine yer verildi. Barınma hakkı kapsamında belirlenen yüzde 30’luk kira kriteri üzerinden yapılan değerlendirmede, kira için ayrılabilecek azami tutarın 13 bin 262 TL olduğu ifade edildi. Bu çerçevede çalışmada, İzmir’in 11 merkez ilçesinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedelinin 25 bin 820 TL seviyesine ulaştığı belirtildi. Söz konusu veriler, merkez ilçelerde barınma giderlerinin uygun fiyatlı barınma kriterinin yaklaşık iki katına çıktığını ortaya koydu.

Metrekare bazında kira bedelleri incelendiğinde Güzelbahçe ve Narlıdere gibi ilçelerin öne çıktığı görüldü. Buna karşın, daha düşük gelirli hanelerin yoğunlaştığı Karabağlar ve Bayraklı gibi ilçelerde dahi barınma maliyetlerinin kira/gelir oranı bakımından yüzde 30’luk uygun fiyatlılık sınırını aştığı tespit edildi.

Raporda 2018-2025 yılları arasında da 100 metrekarelik bir konutun kira değişim oranı üzerinden analiz yapıldı. Buna göre Narlıdere’de 23 kat, Güzelbahçe’de 21 kat, Karşıyaka ve Balçova’da 20 kat kira artışı yaşandı.