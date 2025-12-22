İzmir Körfezi bir kez daha kirletildi

İZSU’nun Körfez’de yürüttüğü dip tarama ve temizlik çalışmaları devam ederken denize atık bırakıldığı görüntüler ortaya çıktı. İzmir körfezi 23 Kasım ve 11 Aralık’tan sonra bir ay içerisinde üçüncü kez kirletildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 22 Aralık 2025. Körfezimiz bir kez daha kirletildi. 23 Kasım ve 11 Aralık'ta da aynı durumu yaşamış ve paylaşmıştık" ifadelerini kullandı.

Bırakılan atıkların denizi kirlettiğini söyleyen Tugay, "Körfezimiz adeta atıklarla yok ediliyor. Liman, tersane ve sanayi işletmeleri denetlenmeli, yetki sahibi kurumlar acilen önlem almalıdır" çağrısı yaptı.

Tugay, körfezi gözlemlemeye devam edeceklerini ve seslerini duyurana kadar konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.