İzmir Körfezi için Acil Eylem Planı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın düzenlediği İzmir Körfezi Acil Eylem Planı toplantısına katıldı. İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın yanı sıra İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ilgili kurum temsilcileri ve 35 akademisyen yer aldı.

toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bilimsel görüşmeler iki gün sürecek. En acil şekilde körfezi nasıl temizleriz onu belirlememiz gerek. Ardından orta ve uzun vadede yol haritası oluşturalım bunları bilimsel verilerle belirleyelim bilim insanlarının rehberliğinde ilerleyelim istedik. Bu süreci tam bir şeffaflık içerisinde yürüttük. Bizde olan ve bakanlığımızda olan verileri birbirimizle paylaştık. Çok yapıcı bir toplantı oldu. Samimiyete inanıyorum ve inşallah kısa sürede sonuç alacağız. Kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra diğer konularda da özveriyle çalışacağız. Bunu taahhüt ediyorum. Yağmur suyu kanallarının yapımı sürüyor, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. fazı yüzde 80 civarında, Çiğli 5. faz projesini de bu dönemde başlayıp bitireceğiz. Bunlar bizlerin öncelikleri. Bakanlığımız da büyük bir çaba içerisinde onlara da çok teşekkür ediyorum. Bilim insanlarımızın rehberliğinde büyük bir yol alacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bakanlığımızdan beklentilerimiz dip taramaları, körfez temizliği, finans kuruluşlarından kredilere onay verilmesi. Bizim körfezi öncelikli nasıl temizleyeceğimize odaklanmamız gerek” dedi.

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin sadece bölgesel ekosistemi değil ülkenin biyolojik çeşitliliği, balıkçılık sektörü ve kıyı topluluklarının sürdürülebilirliği açısından da büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Bakan Yardımcısı Varank, “Balık ölümleri, çevresel sorunların çok boyutlu ve karmaşık doğasını bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu olay iklim değişikliğinden su kalitesine, kentsel kirlilikten deniz ekosisteminin bozulmasına kadar birçok farklı sektörün bir araya geldiği bir krizi işaret etmektedir. Bu nedenle bu soruna karşı geliştirilecek çözümlerin bilimsel temellere dayanması ve tüm paydaşların katılımıyla uygulanması büyük bir önem taşımaktadır. Eylül ayı sonuna kadar İzmir Körfezi’yle ilgili acil eylem planını açıklayacağız” dedi.

35 AKADEMİSYEN İZMİR KÖRFEZİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

35 akademisyenin yer aldığı Bilim Kurulu “İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu”, “Atık su Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu” ile “Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu” olarak üç ana başlıkta çalışmalarına devam edecek. Bilim kurulu üyeleri körfezde saha incelemesi de yapacak.