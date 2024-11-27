İzmir Körfezi için çalıştay: Körfez temizliği için görüşler açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfez’inde yaşanan kirlilik sorunuyla ilgili olarak ‘Körfez’in geleceği, İzmir’in geleceği’ başlıklı İzmir Körfez Çalıştayı düzenlendi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen çalıştayda birçok bilim insanı açıklamalarda bulundu.

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, “Bu çaba daha yaşanabilir bir kent için kolaylaştırıcı olacaktır. Ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Öncelikle şu tespiti yapmalıyız. Körfezin durumu ne sadece bugünle açıklanabilir ne de sadece yerel yönetim sorumludur. Kirlilik çok yönlüdür. Bildiğiniz gibi, İzmir kadim bir kenttir. İzmir’in denizle ilişkisi köklüdür ve zayıflaması mümkün değildir” dedi.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Bu kriz başladığından beri İzmir’de bu sorunun nasıl çözüleceğine dair bir arayış var. İzmir Büyükşehir Belediyesi sahada olan bir kurum, bu sorunun çözülmesi için çaba sarf ediyor. Çiğli Atık Su ve Arıtma Tesisinde 4. Fazın inşası devam ediyor. Genel bir revizyon çalışmamız var ve o tamamlanmak üzere. Ön arıtmanın da giriş yapıları yılbaşı itibariyle yenilenecek. 2 proje de yılbaşı itibariyle bitecek. 4. Faz projemizdeyse 2 ana dağıtım yapısının kaba inşaatı Aralık 15’te tamamlanacak, Nisan ayında da 4. Fazı işleme almayı planlıyoruz. Yağmur Suyu Ayrıştırma Projeleri için de Dünya Bankası’ndan kredilerimiz var” diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti Deniz Ekolojisi ve Çevre Bilimleri Isaac Yongquan Yuan, yaşanan sorunla ilgili olarak geçmişten de ciddi problemlerin bugüne geldiğini söyledi. Yuan, “Orman yangınlarında olduğu gibi bununda çok acil bir şekilde çözülmesi gereken bir felaket. Çeşitli ekipmanlara ihtiyaç bulunmakta ve geliştirilmiş pek çok metot var. Burada saha çalışmalarından bahsetmemiz gerek. Fiziksel önlemleri alarak bunlardan kurtulabilmek mümkün. İkinci olarak kirleticilerin önünü kesmemiz gerek. Kirleticiler ile ilgilide çalışmalarda modern metotlarla bunu önleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Ocean Therm Baş Teknoloji Yöneticisi Olav Hollingsaeter, hava kabarcığı perde uygulamasını anlattı. Hollingsaeter, “Bu problemle biz de karşı karşıya kaldık. İzmir’de de benzer bir problem var. Bunun için çözümlerden biri ise kava kabarcığı perde teknolojisi biz bu teknolojiyi Norveç’te kullanabiliyoruz. Bu da tatlı kaynakları sıfır derecenin altına düştüğünde donmaktan korumuş oluyoruz Burada tatlı sular bir katman olarak burada bulunuyor. Tatlı sular denize doğru hareket edince kolay şekilde karışmıyor. Bu noktada tatlı su kaynaklarını kirletiliyor olması da denize karışımları noktasında bu kirlilik denizde de görülüyor. Burada hava kabarcığı perdesinin nasıl çalıştığı görülüyor. Hava kabarcığı perdesi, alg patlamalarının körfez etrafında yayılmasını önleyebilir. Burada 2 bin 400 metrelik bir alan görülüyor. İki kompresör burada yeterli olacaktır. Eğer ki sıcaklık daha düşükse altı metrelerde bu da yüzey sıcaklığını da düşürmüş olacaktır. Belki daha düşük katmanlardan temiz suyun taşınası sağlanabilir. Buradaki algleri toplayıp kurutmamız mümkün” dedi.

BİZE LAZIM OLAN DİL BİLİM DİLİDİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugüne kadar kendi kurumumuzun kapasitesiyle durumu değerlendirmek istedik. Ancak pek çoğunuzun da şahit olduğu gibi bir siyaset yapma aracına dönüştürdüler. İzmir Körfezi’ndeki problem siyaset diliyle konuşulması gereken bir problem değildir. Bize lazım olan dil bilim dilidir. Başından itibaren sunumları dinledikten sonra tablo benim için daha da netleşti. Bazı şeylerin değerlendirilmesinde bir süreklilik ihtiyacı içinde olduğumuzu anladım” dedi.

Tugay, “Dünyada pek çok yerde görülebilen bir sorun olduğunu görmemiz lazım. Nedenleri henüz çok karışık ama denizin ekosistemiyle ilgili olduğu da açık. Sadece İzmir Körfezi’ni değil tüm denizleri etkileyen bir iklim değişikliği gerçeği var. Körfezi kirliliğini azaltmak, süreci yakından takip etmek için gerekeni yapıyoruz. Ancak sürekli bir izleme sistemi kurmamız gerekiyor. Bizim için şu anda tam bir alg patlaması yok. Bu çerçevede de çalıştaydan çıkan veriler ışığında çalışacağız. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni tam olarak yapacağız. Ancak halkımızın ve bilim insanlarımızın desteği, güveni bize güç verecektir. Biz bilgiye ve bilime inanan insanlarız. Bu bilgiye mutlaka ulaşacağız sonra da tüm çabalarımız devam edecek. Bu nedenle inanıyorum ki biz bu sorunla başa çıkacağız” diye konuştu.