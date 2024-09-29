İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle balık ölümleri yaşanıyor.

Karşıyaka ilçesinde Bostanlı iskele, Bayraklı ilçesinde Turan Mahallesi, Konak ilçesinde Alsancak ve Konak iskeleleri bölgelerinde çok sayıda ölü balık görüldü.

Kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

Balık ölümlerinin yanı sıra kötü koku da körfez çevresinde etkili oldu.

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışma başlatılmıştı.