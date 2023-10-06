İzmir Körfezi'nde gezi yapan bir vapur karaya oturdu

İzmir'de özel turlar için kiralanan ve seyri sırasında karaya oturan Bergama vapuru, başka bir gemi yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Körfez turu yapan ve içinde yolcuların bulunduğu Bergama vapuru, Sahilevleri mevkisinde rüzgarın etkisiyle kıyıya fazla yaklaşarak karaya oturdu.

Manevra yapamayan vapur, bölgeye giden başka bir gemi tarafından çekilerek kurtarıldı.

Tur programına devam eden gemideki yolcularla ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.