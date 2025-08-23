İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümleri yeniden başladı

İzmir Körfezi'nde geçen yıl görülen toplu balık ölümleri, bu yıl da görülmeye başladı. Zaman zaman kötü kokunun hakim olduğu kentte, dün balık ölümleri gerçekleşti.

Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde su yüzeyine çıkan ölü balık sayısı, her geçen gün artıyor.

Bölgedeki pis koku giderek ağırlaşırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su yüzeyine çıkan ölü balıkları kepçelerle toplayarak, siyah torbalara doldurup muhafaza altına alıyor.