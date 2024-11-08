İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: Cemil Tugay'dan Bakanlığa tepki

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle eleştirilerin odağı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum'a sert tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yanına aldığı su şişesi ile İzmir Körfezi'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekti.

Kurum, körfezde balıkların öldüğünü ifade ederek CHP'ye yüklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. İzmir Körfezi'ni kirlilikten arındırmak için çabaladıklarını ifade eden Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bazı sorular yöneltti.

Tugay'ın soruları şöyle:

Neden hiçbir tarama faaliyetinde bulunmuyor. Bu yaşanan kirliliğin temizlenmesi görevi biz bile kirletmiş olsak bakanlığa ait değil mi?

Başta 4. Faz olmak üzere körfezin temizliğine etki edecek büyük projelere dair 5,5 milyar TL’lik kredi için neden izin verilmiyor? (Toplamda 9 milyar TL bekleyen)