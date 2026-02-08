İzmir Körfezi’ne yeni nefes

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında üç deniz dolmuşunu kente kazandırdı. Kiralanan, 42 yolcu kapasiteli deniz dolmuşları Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’na indirildikten sonra İzmir Marina’ya çekildi. İzmir Marina’da gerekli bakım ve kontrolleri yapılacak olan deniz dolmuşları, körfez içi ulaşıma dâhil olmaları için yürütülen bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak.

Deniz dolmuşlarıyla, yolcu yoğunluğunun düşük olması nedeniyle işletilemeyen hatların yeniden aktif hâle getirilmesi hedefleniyor. Ara saatlerde yolcu sayısının uygun olduğu hatlarda küçük kapasiteli ve hızlı deniz araçlarıyla hizmet sunulacak. Kapasite çeşitliliği sayesinde personel ve yakıt tasarrufu sağlanırken, çevreci küçük araçlarla karbon salınımının azaltılması amaçlanıyor. Deniz dolmuşlarının yanaşacağı platformların yapım çalışmaları ise sürüyor.

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin detaylarına ilişkin bilgi vererek, “Süreci ortak bir protokolle yürüteceğiz. Dolmuşları 3 yıllığına tahsis ettik. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne deniz ekolojisini canlandırmak için deniz canlılarının yuvalayacağı resifler yapacağız ve gelirlerin belirli bir kısmını paylaşacağız. Deniz dolmuşlarını belirlenen hatlarda, mevcut iskelelerde ve hizmete alınacak yeni iskelelerde kullanmayı planlıyoruz” dedi.

“EN KISA SÜREDE HİZMETE ALMAYI PLANLIYORUZ”

Yolcuların güvenli iniş ve binişini sağlamak amacıyla mevcut iskelelere uyumlu platformlar hazırlanacağını ya da gemi içinde düzenlemeler yapılacağını aktaran Marım, “Deniz dolmuşlarının genel olarak durumu iyi. Gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından en kısa sürede hizmete sunmayı planlıyoruz. Filomuzdaki gemilerin kapasiteleri 400’ün üzerinde. Ancak biz sürdürülebilir ulaşım açısından deniz araçlarının çeşitlendirilmesini önemsiyoruz. Deniz dolmuşlarını özellikle Baykuş seferlerinde kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca sadece turizm amaçlı da değerlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.