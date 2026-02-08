İzmir Körfezi’ne yine mazot ve yağ deşarj edildi

Temiz kalması için İzmirlilerin su faturaları ile Büyükşehir Belediyesinin milyarlarca lira harcadığı İzmir Körfezi’ne gemi kaynaklı kirlilik akışı durdurulamıyor. İzmir Limanı’na gelen gemiler sık sık atıklarını Körfez’e boşaltırken yakalanırken son olarak Alaybey’deki Tersane kaynaklı kirlilik de buna eklendi.

Tersane’den yayıldığı açıkça görülen kirlilik İzmir Körfezi’nde geniş bir alana yayıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri olaya müdahale ederken kirliliğin hangi noktadan geldiğinin tespiti çalışmaları devam ediyor. Kirliliğin yağ ve mazot karışımı olduğu tahmin ediliyor. Aralık ayında da daha önce 4 kere mazot ve yağ deşarj edildiği tespit edilmişti.