“İzmir kumrusu” ile yoksulluk hesabı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’deki 3 günlük yoğun programını Çiğli’de noktaladı. CHP’li belediyelerin yaptığı açılışlara ve CHP İzmir İl Başkanlığı’nın organize ettiği İktidar Yolunda Korkusuz Kentler Çalıştayı’na katılan Özel, Çiğli Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra yine Çiğli Belediyesi tarafından Balatçık Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kent Lokantası ve Özge Polat Kitaplığı’nın hizmete alınması nedeniyle kurdele kesti.

İzmir ve Çiğli’ye CHP’ye verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tayyip Bey, 110’uncu Kent Lokantası’nı açıyoruz. Senin yoksullaştırdıklarına sahip çıkmak için 110’uncu lokantayı açıyoruz. 38 yaşında Çiğli Belediye Başkanı’mız her gün 500 kişinin 4 kap sıcak yemeğini yarım çorba fiyatına veriyor. Burada Katip Çelebi Üniversitesi var. O öğrencileri 4 kap yemeği yarım çorba fiyatına yemek için davet ediyoruz. Lokantamızda askıda yemek uygulaması da var. Vatandaşlarımızı, öğrencilerin karınlarını doyurması için o askılara yemek asmaya davet ediyorum. Bugün ilk açılışı İzmir milletvekillerimiz yapacak” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin önemine de değinen Özel, “Sağlığı el verdiği için Özge Polat kardeşimiz buraya geldi. Bütün şiddet mağduru ve erkek şiddetine direnen kadınlar adına geldi. Onu yürekten alkışlıyoruz. Ne mutlu ki Özge bugün aramızda. Ama pek çok kadın mağdur aramızda olmuyor. Özge şanslı olanı. Kadın erkek eşitliğine en çok inanan İzmir’e CHP’yi ilk seçimlerde iktidar yapmak ve İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmek düşüyor” ifadelerini kullandı.

İktidarı eleştiren Özel, Kent Lokantaları’nın açılmasının nedeninin yoksullaşma olduğunu belirterek “Bunun sorumlusu şüphesiz iktidar. Biz büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızla büyük mücadele veriyoruz. Sosyal politikaları iyileştirmeye, yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl bir kumru 30 liraydı, bu sene 60 lira. Geçen yılki en düşük emekli maaşı ile 333 kumru alınıyordu, şimdi 241 tane alınıyor. Yani 92 kumruyu emekli değil Tayyip Bey yemiş. Geçen sene öğrenciye 2 bin lira kredi veriliyordu, 66 kumru alınıyordu. Kredi 3 bin lira oldu ama 50 kumru alınıyor. 16 kumruyu öğrenci Mehmet yerine Tayyip Bey yedi. Emekliyi, asgari ücretliyi, öğrenciyi yoksullaştıran Tayyip Bey’e kırmızı kart gösteriyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE, TARİHİNİN EN BÜYÜK KRİZİNİ YAŞIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, bugün güzel haberler için burada olduklarını belirterek “Bir tane biz Kent Lokantası açmıştık. Çiğli sakinlerine uygun fiyatlı, sağlıklı gıdaya ulaşım için bir hizmet daha sağlanmış olacak. Özge’nin talihsizce uğradığı saldırı ve kötü olaydan sonra belki bir miktar acısını hafifletecek kitaplık açma düşüncesi hepimizi mutlu etti. Sevgili Özge iyileşti ve tekrar aramızda olacağı günleri bekliyoruz. Kent Lokantası, Halk Ekmek gibi sosyal hizmetler iktidarın halkımızda yarattığı yoksulluktan dolayı ihtiyaç haline gelmiştir. Biz sıkıntıda olanlara destek oluyoruz. Türkiye, tarihinin en büyük krizini yaşıyor” dedi.

İzmir’e verilen sözlerin bir bir hayata geçirildiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “2025 yılını yatırımlar için belirledik. Dayanışma kartlarımızla, evde sağlık hizmetlerimizle, çocuklara yönelik açtığımız ve açmaya devam edeceğimiz merkezlerimizle, meslek edindirme çalışmalarımızla hizmetlerimize devam edeceğiz. Ekonomik kriz ortamında İzmirlileri açlık ve yoksulluk sınırı altında tutmayacağız. Temel ve sosyal ihtiyaçlarında yoldaş olacağız. İzmir’e hizmet etmenin onurunu hep beraber yaşıyoruz. Bize karşı olan her türlü zorbalığın karşısına bilimi, sanatı koymaya devam edeceğiz. Bugün açılacak kütüphane de aydınlanma ocağı olarak hizmet görecek” ifadelerini kullandı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da, “Bize verilen görevin ve tarihi sorumluluğun farkındayız. İlçemizi masa başından yönetmiyoruz. Halkla birlikteyiz. Çiğli’de tek başına gezen bir belediye başkanı, adil, üretken bir belediye var. İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkan’ımız Cemil Tugay’ın kaptanlığında 28 ilçe belediye başkanımızla büyük uyum içindeyiz” dedi.