İzmir merkezli 16 ilde IŞİD operasyonu; 18 gözaltı
İzmir merkezli 16 ilde, IŞİD'e yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
İzmir'de jandarmanın IŞİD'e yönelik 16 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından IŞİD yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi.
İzmir merkezli 16 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.