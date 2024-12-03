İzmir merkezli 32 ilde IŞİD operasyonu: 77 kişi gözaltında
32 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda 77 kişi gözaltında alındı. Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
İzmir merkezli 32 ilde IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 77'si gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD'in finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli Konya, Ankara, Antep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Urfa, Bursa, Maraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyon 77 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.