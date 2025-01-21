İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde alınması ve şirketin sermayesinin holding patronunun zimmetine geçirilmesine yönelik soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden holding patronu K.G'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Ocak'ta batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde alan ve 5 ay boyunca şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçiren holding patronu K.G. ve diğer şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti.

İzmir, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda K.G'nin de olduğu 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şirketten alınan paraların K.G'nin özel hesaplarına aktarıldığı, şirket çalışanlarının gerçeğe aykırı doküman ürettikleri tespit edilmişti. K.G'nin parayla kendisine "yılın iş insanı" ödülü verdirdiği ortaya çıkarılmıştı.