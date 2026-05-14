İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 11,9 milyon sentetik hap ele geçirildi, 48 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 sentetik hap imalathanesi ile 11 milyon 904 bin 456 sentetik ecza hapının ele geçirildiğini, 48 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; il genelinde örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti, imalatı, sevkiyatı ve zulalanması faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen suç örgütüne yönelik yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma sürecinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 6 adet sentetik hap imalathanesi, 11 milyon 904 bin 456 adet sentetik ecza hap, 1 milyon 521 bin 589 gram hammadde, 7 milyon 155 bin adet sentetik ecza üretiminde kullanılan boş kapsül, 6 adet sentetik ecza dolumunda kullanılan makine, 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Yürütülen çalışma kapsamında; toplam 79 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapılmış, şüphelilerden 48’i tutuklanmıştır.

Dosya kapsamında; suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 22 şüpheli şahsa yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; operasyon neticesinde 17 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."