İzmir Meslek Fabrikası tahliyesi ertelendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın önünde nöbete başladığı Meslek Fabrikası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tugay’ın bina önünde başlattığı nöbet sürerken, tahliye kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Halkapınar’daki tarihi yapı önünde konuşan Tugay, süreci “hukuksuz” olarak nitelendirdi. Bayram öncesi gönderilen tebligatla binanın kısa sürede boşaltılmasının istendiğini anımsatan Tugay, yapının 1908’de özel kişilerce inşa edildiğini, 1926’da ise Mustafa Kemal Atatürk imzalı Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırıldığını söyledi.

Tugay, “Bu konu çözülene kadar buradan gitmeyeceğim” dedi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de Meslek Fabrikası’nın vakıf tarafından inşa edildiğine dair herhangi bir belge bulunmadığını açıkladı. Akşam saatlerinde Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alındığı duyuruldu. Kararla birlikte tahliye işlemi 2 hafta süreyle askıya alındı. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kentteki taşınmazlara yönelik adımları tartışmayı büyüttü. Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve eski gasilhane yapılarıyla başlayan süreçte şimdi de Konak’taki tarihi Namazgâh Hamamı gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırıp restore ederek kente kazandırdığı hamamın mülkiyeti, başka bir vakıf adına tescil edildi. Belediye, yeniden ihaleye çıkmaya hazırlanırken alınan karar tepki çekti.

Yaşanan son gelişmelerle birlikte Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Tahir Emre Can’ın da göreve getirilme süreci de yeniden tartışma konusu oldu. 2023 Genel Seçimlerinde AKP’nin Uşak Milletvekili aday adayı olan Can, aday gösterilmemiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne atanmıştı.