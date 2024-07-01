İzmir Metrosu'nda yürüyen merdiven çöktü, 11 kişi yaralandı: İnceleme başlatıldı

Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arıza nedeniyle ters yönde hareket etmesi sonucu 11 vatandaşın yaralandığı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar; ayrıca eşzamanlı olarak hukukî inceleme başlatılmıştır" denildi.

İzmir Metro'sunda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Ters yönde hareket eden merdivende, dengesini kaybederek düşen 11 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından yapılan açıklamada, yürüyen merdivenin periyodik bakımının bir gün önce yapıldığı ve herhangi bir arıza olmadığı tutanak altına alındığı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinde, Üçyol Metro İstasyonumuzda, ara kattan gişe seviyesine çıkıştaki yürüyen merdiven arızalanarak ters yönde hareket etmiş, merdiveni kullanan vatandaşlarımızdan 11’i hafif yaralanmıştır. Olay yerine gelen ambulans personelinin doku zedelenmeleri teşhisi koyduğu vatandaşlarımız; Atatürk, Bozyaka, Buca Seyfi Demirsoy ve Alsancak devlet hastanelerine kaldırılmış, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden bir gün önce 30 Haziran 2024 Pazar günü yapılmış, servis/bakım tutanaklarına göre saat 17.00’de tamamlanmıştır. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar; ayrıca eşzamanlı olarak hukukî inceleme başlatılmıştır."