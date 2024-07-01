İzmir Metrosu'nda yürüyen merdiven ters yönde hareket etti: 9 yaralı

İzmir Metrosu'nda, arızalanan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İzmir Metrosu'nda yaşanan arızada 9 kişi yaralandı.

Konak ilçesinde bulunan Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.