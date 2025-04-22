İzmir Milletvekili Ösen, DEVA Partisi'nden istifa etti

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, DEVA Partisi'nden istifa etti

Seda Kaya Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılında kurucu İzmir il başkanı olarak başladığım, ardından İzmir milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi'nden istifa ederek sonlandırıyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını belirten Ösen, "Beni siyasete katılmaya ikna eden sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Ösen'in istifasını Meclis Başkanlığına sunmasının ardından DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düşecek.