İzmir mitinginin ardından İmamoğlu'ndan teşekkür mesajı: "Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya değişecek"

CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teşekkür mesajı yayımladı.

İmamoğlu, mitingdeki kalabalığı gösteren bir video paylaştı ve "Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya değişecek. Teşekkürler İzmir" notunu düştü.

İmamoğlu'nun mesajı seçim kampanyasının yürütüldüğü Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yayımlandı.