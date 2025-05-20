İzmir mitinginin ardından İmamoğlu'ndan teşekkür mesajı: "Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya değişecek"
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından "Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya değişecek. Teşekkürler İzmir" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teşekkür mesajı yayımladı.
İmamoğlu, mitingdeki kalabalığı gösteren bir video paylaştı ve "Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya değişecek. Teşekkürler İzmir" notunu düştü.
İmamoğlu'nun mesajı seçim kampanyasının yürütüldüğü Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yayımlandı.
Bu ülkenin kaderi ya değişecek ya değişecek. Teşekkürler İzmir 🇹🇷— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 19, 2025
Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/Ar9fsn3Z6n