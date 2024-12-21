İzmir Mizah Festivali’nde Can Yücel Şiiri paneli

Mahir KANAAT

8. İzmir Uluslararası Mizah Festivali kapsamında bugün Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde “Can Yücel Şiirinde Mizah” başlıklı panel düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlediği 8. İzmir Uluslararası Mizah Festivali bu yıl üç usta edebiyatçı üzerine odaklanıyor: Aziz Nesin, Orhan Kemal ve Can Yücel. Bugünkü programda “Can Yücel Şiirinde Mizah” paneli var. Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gazeteci-yazar Bekir Yurdakul’un yöneteceği panelde şair Namık Kuyumcu, gazeteci-yazar Lütfü Dağtaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk konuşacak.

Festivalin açılışında da, Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin mizahın önemini vurgulayan bir konuşma yapmış, müzisyen Haluk Çetin’in Can Yücel şiirlerinden şarkılar seslendirmiş, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Nesin Vakfı Aziz Nesin Arşivi işbirliği ile 29 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak “Tasarımcıların Gözünden Aziz Nesin” sergisi açılmıştı.