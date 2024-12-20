İzmir Mizah Festivalinde ustalar anılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlediği 8. İzmir Uluslararası Mizah Festivali bu yıl üç usta edebiyatçı Aziz Nesin, Orhan Kemal ve Can Yücel üzerine odaklanıyor. 21 Aralık Cumartesi programında “Can Yücel Şiirinde Mizah” paneli var. Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gazeteci-yazar Bekir Yurdakul’un yöneteceği panelde şair Namık Kuyumcu, gazeteci-yazar Lütfü Dağtaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk konuşacak.

Festivalin açılışında da, Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin mizahın önemini vurgulayan bir konuşma yapmış, müzisyen Haluk Çetin’in Can Yücel şiirlerinden şarkılar seslendirmiş, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Nesin Vakfı Aziz Nesin Arşivi işbirliği ile “Tasarımcıların Gözünden Aziz Nesin” sergisi açılmıştı (Sergi 29 Aralık’a kadar izlenebilecek).

Ödül töreninde konuşan Cengiz Bozkurt, “Aziz Nesin'in kendine özgü üslubu ve dili, zamanın ötesine geçerek hem çocukların hem de yetişkinlerin gözünde yaşamaya devam edecektir. Bu ödülü hayatın ince bir espriden ibaret olduğunu anlatmaya çalışan tüm mizahçılar adına alıyorum. Mizah çok ciddi bir iştir” dedi. Aziz Nesin’in doğum günü olan 20 Aralık programında ise Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezinde, öykücü Ahmet Önel, şair Tuğrul Keskin ve yazar Hidayet Karakuş’un katıldığı bir panel yer alıyordu. Fransız Kültür Merkezinde de Cengiz Bozkurt’un başrolü üstlendiği, Tolga Örnek’in Aziz Nesin öykülerinden gerçekleştirdiği “Mucize Aynalar” gösterildi.

Festivalin bu yıl odağına aldığı üç ustadan biri olan Orhan Kemal de, Karşıyaka Belediyesi’nin Çarşı Kültür Merkezinde, Işık Öğütçü, Ömer Türkeş, Banu Tozluyurt ve Mazlum Vesek’in katıldığı “Orhan Kemal’in yapıtlarında Mizah” konulu panelle anıldı. Orhan Kemal’in oğlu, yazar Işık Öğütçü konuşmasında Orhan Kemal’in evde de çok neşeli bir insan olduğunu, özellikle çocuk kitaplarında bu neşenin yakalanabileceğini söyledikten sonra, “Murtaza” romanından örnekler verdi. Kadın çalışmaları ile tanınan Banu Tozluyurt, Orhan Kemal’in “Tersine Dünya” romanında kadın rollerini erkek rolleri ile değiştirerek, toplumsal cinsiyeti gündeme getirdiğini vurguladı.

Eleştirmen Ömer Türkeş, Orhan Kemal’in gözlem gücü ve insanı çok iyi tanıması üzerinde durarak, “Orhan Kemal ciddiyetle neşeyi aynı anda titreştirmeyi başaran bir yazardı” dedi. Gazeteci-yazar Mazlum Vesek, “Mizah duygusu insanın geçmişi ile ilintilidir” dedikten sonra yazarın romanlarından örnekler verdi ve Orhan Kemal’in zamanın ötesine geçen karakterler yarattığını vurguladı. Panelin ardından ustanın “Tersine Dünya” romanından Ersin Pertan’ın uyarladığı film gösterildi.

MASALLARDAN ANILARA

İzmir Mizah Festivali’nde 22 Aralık Pazar günü Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki İtalyan Dostluk Derneği (Casa d’Italia) salonunda masallardan esinlenen iki önemli film gösterilecek. Canlandırma sinemasının büyük ustalarından Çek animatör Jiri Trnka’nın kısa masallardan oluşan ilk uzun metrajlı filmi “Çek Yılı - Spalicek” ve Matteo Garrone’nin başrolde Roberto Benigni’yi oynattığı “Pinokyo”.

23 Aralık akşamı, APİKAM’da Cihan Demirci’nin GÜM’de (Güldürü Üretim Merkezi) birlikte çalıştığı Aziz Nesin, Sadık Şendil, Ümit Yaşar Oğuzcan Altan Erbulak ve Savaş Dinçel’e ilişkin anılarını anlatacağı “GÜM’e giden yıllar” söyleşisi var. Festivalin son günü olan 24 Aralık programında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Ferhan Şensoy oyunu Çok Tuhaf Soruşturma’nın seyircili genel provası yer alıyor. Tüm etkinlikleri ücretsiz olan festivalin ayrıntılı programına, sosyal medyada izmirhumourfest hesaplarından ulaşılabilir.