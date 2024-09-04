İzmir Okul Servis Ücretleri 2024-2025 | Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz günkü toplantısında İzmir'da kent içi toplu taşıma fiyatlarına zam yapmasının ardından İzmir okul servis ücretleri 2024 fiyatları da artmış oldu. Geçtiğimiz dönem 13.770 liradan başlayan İzmir okul servis ücretlerine yüzde 20 zam geldi. Peki, Kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücreti ne kadar, kaç TL? İşte İzmir okul servis ücretleri 2024!

İZMİR OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024

İzmir okul servis ücretlerine yüzde 20 zam geldi. Geçtiğimiz yıl 0-3 kilometre arası kısa mesafe 13.770 lira olan yıllık okul servis ücretleri bu yıl 16.560 liraya yükseldi. En uzun mesafe olan 35-40 kilometrede ise 2024 okul servisi ücretleri 34.920 liradan 41.940 liraya yükseldi.

KISA MESAFE, UZUN MESAFE OKUL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İzmir'da okul servisi ücretleri okul ile ev arasındaki mesafenin üçer kilometrelik aralıklarla sınıflandırılarak ücretlendirilir. İzmir Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 20 artış olduğunu belirtti. Gerçekleştir,şen duyuruya göre yıllık okul servisi ücretleri 0-3 kilometre arası 16.560 liradan başlıyor. 35-40 kilometre arası tarife ise 41.940 lira. 40 kilometreden uzak okul servisleri içinse kilometre başına ücret ekleniyor.

Güncel İzmir okul servisi ücretleri şu şekilde:

MESAFE (KM) YILLIK ÜCRET 0-3 KM 16.560 TL 3-6 KM 20.250 TL 6-10 KM 21.690 TL 10-15 KM 25.650 TL 15-20 KM 30.780 TL 20-25 KM 34.245 TL 25-30 KM 37.710 TL 30-35 KM 39.510 TL 35-40 KM 41.940 TL

Okul servis ücretinde mesafe nasıl hesaplanır?

Okul servis ücretinde mesafe belirlenirken ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınır. Ancak ev ve okul hattı üzerinde otobüs, minibüs vb. güzergâh yoksa ev ile okul arasındaki en yakın mesafe dikkate alınır.