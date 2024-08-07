İzmir Okul Yemeği Koalisyonu kuruldu

İzmir’de meslek odaları, dernekler ve veliler tarafından kurulan Okul Yemeği Koalisyonu, öğrencilere ücretsiz okul yemeği ve içilebilir temiz su uygulamasının başlatılmasını talep ediyor.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir Tabip Odası, BAYETAV, Veli-Der İzmir Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi tarafından kurulan İzmir Okul Yemeği Koalisyonu, gün boyunca okulda olan öğrencilerin okullarında sağlıklı, yeterli gıda ve içilebilir suya ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyor.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesinde gerçekleştirilen basın açıklamasını İzmir Okul Yemeği Koalisyonu adına okuyan BAYETAV’dan Bircan Yalçın ve ÇYDD’den Aslı Tamtürk, çok sayıda çocuğun olanaksızlıklardan dolayı kahvaltı bile yapamadan okullarına gittiklerini belirtti. Yapılan açıklamada, ‘’Ayrım yapılmaksızın tüm çocuklara ücretsiz nitelikli bir öğün yemek ve okulda geçirdikleri süre boyunca temiz içme suyu vermek devletin görevidir. Her çocuğun temel hakkı olan sağlıklı beslenmenin başta siyasi iktidar olmak üzere ilgili kamu kurumlarının sorumluluğundadır. Okul çağındaki çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteği kamu kurumlarının önceliği olmalıdır. Ancak uygulanan politikalara bakıldığında okul yemeği programlarının kamu gündeminin dışında kaldığı görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Çocukluk döneminde yetersiz beslenmenin sağlık sorunlarına yol açtığı dile getirilen açıklamada, ‘’Yetersiz beslenme sadece yemeğin az yenilmesi veya hiç yenilmemesi değildir. Çocukların gelişme sürecinde kalori ihtiyaçları yüksektir ve daha çok protein, kalsiyum, demir gibi minerallere ihtiyaç duymaktadırlar. Çocukluk döneminde yetersiz beslenmeye bağlı olarak zeka geriliği, öğrenme güçlüğü, görme sorunları, diş ve dişeti sorunları en sık görülebilen sağlık sorunlarındandır. Bu yüzden gün boyu okulda olan çocuklara mutlak suretle ücretsiz okul yemeği, içilebilir temiz su verilmelidir’’ denildi.

Açıklamada, "Siyasi iktidar üzerinde baskı oluşturmak ve okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir su verilmesini sağlamak amacıyla İzmir Okul Yemeği Koalisyonunu kurduğumuzu ve çocukların sağlıklı, yeterli ve dengeli gıdaya ve suya okullarda ücretsiz ulaşabilmesi için gerekli çalışmalara başladığımızı kamuoyuna duyuruyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.