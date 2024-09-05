İzmir Okul Yemeği Koalisyonu: Okul yemeği programı uygulanmalı

BİRGÜN EGE

İzmir Okul Yemeği Koalisyonu, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasında, çocukların okulda ücretsiz yemek ve içilebilir su hakkı için mücadele çağrısı yaptı.

Basın açıklamasını, İzmir Okul Yemeği Koalisyonu adına TMMOB Gıda Mühendisleri İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ulaş Kırım okudu.

"Birçok çocuk, yoksulluk nedeniyle açlıkla mücadele ediyor," diyen Kırım, “Yapılan çalışmalar, yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığını, algılamalarının azaldığını, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları yaşadıklarını, okul devamsızlık sürelerinin uzadığını ve okul başarılarında azalma olduğunu ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Şubat 2023'te başlatılan anaokullarına besin desteği hizmetinin dahi ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek deprem bölgesi haricinde geri çekildiğini hatırlatan Kırım, şunları söyledi:

“Mayıs 2024’te kemer sıkma politikaları kapsamında taşıma uygulaması olan ancak ikili eğitim yapılan okullarda yemek hizmeti verilmesi sonlandırılmıştır. Açıklanan her veri ve son açıklanan PISA 2022 raporu artık nitelikli eğitimi, eğitimde eşitliği dahi konuşamadığımızın açık kanıtıdır. Bu rapora göre; ülkemizde en az 5 öğrenciden biri haftada en az bir kere parası olmadığı için yemek yiyememektedir. Türkiye 37 OECD ülkesi arasında yüzde 19,2 ile 30 günde haftada en az bir kez yiyecek parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülkedir.”

Öte yandan açıklamada açlık, gizli açlık, yoksulluk ve güvencesizliğin çocukların eğitim görmesine engel olmaması ve çocukların okulda aç kalmaması gerektiği belirtildi. Eğitim kurumlarının çocuklara eğitim ve sağlıklı beslenme imkânını bir arada sunması gerektiğini vurgulayan Kırım, “Taleplerimiz karşılanana kadar, okullarda çocuklara temiz içilebilir suyun ve bir öğün sağlıklı, besleyici öğünün devlet tarafından karşılandığını görene kadar mücadelemizi yükselterek devam edeceğiz” dedi.

Kırım, vakit kaybetmeksizin MEB tarafından okul yemeği programının uygulamaya konulması ve 96 ülkenin katılımcı olduğu Uluslararası Okul Yemeği Koalisyonuna imzacı olunması gerektiğini belirterek mücadele çağrısında bulundu:

“Yanındaki arkadaşının beslenme çantasına bakmadan, cebindeki harçlığı hesaplamadan yalnızca derslerine odaklanan mutlu ve sağlıklı çocuklar için tüm meslek odalarını, tüm sivil toplum kuruluşlarını, tüm demokratik kitle örgütlerini ve İzmirli yurttaşlarımızı İzmir Okul Yemeği Koalisyonuna desteğe, birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.”