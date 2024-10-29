İzmir Şehir Hastanesi AVM’ye döndü

İzmir Şehir Hastanesi’nde her gün yeni bir olay yaşanıyor. 2013 yılında temeli atılan ve 30 ayda tamamlanacağı iddia edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, geçtiğimiz yıl ancak açılabildi. Bir yıldır birçok sorun yaşanan hastanede şimdi de ünlü markaların hizmet uygulamaları başlatıldı.

Hastanenin idari birimlerinin olduğu binanın yanında ünlü fast-food zinciri Burger King'in yanı sıra Carrefour ve Gratis gibi markaları da hizmet verdiği görüldü.

Hastane çalışanları ve tedaviyle gelen yurttaşlar, bu durumun sağlık hizmetleri yerine ticari amaçların ön plana çıkardığını düşünerek tepkilerini dile getirdi.