İzmir Şehir Hastanesi’nde ameliyat skandalı: Paslı neşter ve iğne hatası!

İzmir Şehir Hastanesi’nde sorunlar bitmiyor.

60 yaşındaki Kadriye Özer, göz kapağı düşüklüğü şikâyeti ile 19 Nisan 2024 tarihinde İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene sonucu acilen ameliyat olması gerektiği belirtilen Özer’e, doktoru tarafından 13 Ağustos'a kontrol randevusu verildi. Ancak ertesi gün hastaneden aranan Özer, 16 Ağustos'ta ameliyat için hastaneye davet edildi.

Ameliyat önlüğünü giyen ve ameliyathaneye alınan Özer’in gözüne uyuşturucu iğne yapıldı. Ancak ameliyat öncesinde doktor, ameliyathanede malzeme eksikliği ve paslı neşter tespit edince operasyonu iptal etti.

“SADECE ÖZÜR DİLEDİLER…”

Özer, yaşadığı mağduriyetle ilgili olarak, "Ameliyat olamadığım halde gözüm şişti ve morardı. Özür dileyip beni eve gönderdiler" dedi.

Özer, "Ameliyat öncesi bu kadar ciddi eksikliklerin fark edilmemesi büyük bir ihmal. Ameliyathanede malzeme eksikliği olduğu durumda nasıl ameliyata hasta sokabiliyorlar? Ayrıca ameliyat ekibi malzemeleri kontrol etmeden bana nasıl uyuşturucu iğne vurabiliyor? Bu ihmallerin bedelini ben ödedim. Yaşadıklarım gerçekten akıl almaz. Konu hakkında şikâyette bulundum" diye konuştu.