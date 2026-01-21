İzmir Şehir Tiyatroları'ndan sömestir festivali

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuklar ve gençleri, sömestir tatilinde tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşmaya davet ediyor. 1 Şubat'a kadar sürecek olan festival kapsamında Don Kişot-Çağdaş Bir Masal, Soytarılar Okulu ve Şehirler Yollar Hikâyeler adlı oyunlar sahnelenecek.

Festival boyunca sahnelenecek oyunlar; hayal gücünü besleyen, sorgulamaya ve keşfetmeye teşvik eden anlatılarıyla çocuklar ile gençlerin sanatsal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. İzmir Şehir Tiyatroları, bu özel festivalle ara tatili yalnızca bir dinlenme süreci olmaktan çıkararak, unutulmaz ve ilham verici bir kültür deneyimine dönüştürmeyi amaçlıyor.

HANGİ OYUNLAR VAR?

Sömestir Festivali’nde İzmir Şehir Tiyatroları’nın repertuvarında yer alan "Don Kişot - Çağdaş Bir Masal", "Soytarılar Okulu" ve "Şehirler Yollar Hikâyeler" adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak.

"Don Kişot - Çağdaş Bir Masal", 24, 25 ve 28 Ocak tarihlerinde İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde sahnelenecek. "Soytarılar Okulu" 24 ve 25 Ocak’ta, "Şehirler Yollar Hikâyeler" ise 30 Ocak, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi’nde oynanacak.