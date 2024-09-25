İzmir Şehir Tiyatroları’nda yeni sezon Levent Üzümcü’nün oyunuyla başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezonu açmaya hazırlanıyor. Genel Sanat Yönetmenliği görevine başlayan tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi’yle 3 Ekim’de İzmirli tiyatroseverlerle buluşacak. 7’den 77’ye tüm İzmirli tiyatroseverleri Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi oyununa davet eden Üzümcü, “Sezon boyunca Helikopter, Mor Şalvar ve Yolcu oyunları ile çocuk oyunları da sahnelenmeye devam edecek. Kasım sonu, aralık ayı başında büyük bir projeyi de seyircimizle buluşturacağız ve o oyun, genel sanat yönetmenliğimde paylaşılmış ikinci oyun olacak. Biz burada canla başla İzmir seyircisi için çalışıyoruz. Siz buraya gelin, buradaki eserlerden mutlu olun diye çalışıyoruz. Hepinizi bekleriz” diye konuştu.

Yeni dönemde İzmir Şehir Tiyatroları’nın çocuk ve gençlik tiyatrosu, 7’den 77’ye tiyatro ve yetişkin oyunları olmak üzere üç ana yolu olacağını söyleyen Üzümcü, “Yetişkin oyunlarımızın alt yaş sınırı 13 yaş olacak. 7’den 77’ye oyunlarımıza dede ve torun gelsin ve oyundan aynı keyfi alarak ayrılsın istiyorum. Sezonumuzu, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynadığım, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi oyunumuzla açacağız. Bu oyun daha önce İstanbul dışında hiçbir yerde oynamadı. Oyunu hem İzmir seyircisi ile buluşturacağız hem de 7’den 77’ye tiyatronun ne olduğunu göstereceğiz. Herkesin oyundan keyifle ayrılacağını garanti ettiğimiz bir oyun olacak. Tiyatroyu çok sevdireceğini düşündüğüm bir oyun olduğu için sezona bu oyunla girmeyi hepimiz için bir avantaj olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“AĞIZDA BİR TAT BIRAKMAK İSTİYORUM”

Yeni sezonda ortaya koyacakları vizyonu paylaşan Üzümcü, “Oyuncunun, çalışanın, seyircinin mutluluğu temel motivasyonumuz olacak. Seyircinin, oyundan ayrıldıktan sonra oyun üzerine düşünmesini, sabah uyandıktan sonra aklına ilk o oyunun gelmesini hedefliyorum. Ağızda bir tat bırakmak istiyorum. Zaten tiyatronun alışkanlığı da buradan gelir. Tıpkı sevdiğiniz yemeklerle kurduğunuz bir ilişki gibidir. O lezzetlerle tanıştıktan sonra onu bir hayat alışkanlığı haline getirirsiniz. Tiyatronun biraz da böyle olmasını istiyorum. Çünkü bu da ruhumuzun bir besini. Tiyatro ile tanıştıktan sonra o besinin ruhumuza neler kattığını görüp, yaşayıp, öğrendikten sonra onu bir alışkanlık haline getireceğiz. Repertuvarımız, temel olarak seyircinin izlemekten keyif alacağı, geldiği için mutlu olacağı oyunlardan oluşacak” dedi.

İzmir’de yarım milyona yakın bir tiyatro seyircisi olduğunu ve bu seyirci kapasitesinin önemli olduğunu kaydeden Üzümcü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylesi bir seyirci kapasitesini sonuna kadar kullanmak istiyorum. İnsanlar tiyatroyu hayatın ve ruhun vazgeçilmez bir parçası olarak görsünler. İzmirli biri olarak İzmir seyircisinin ihtiyaçlarını kendimden biliyorum. Böylesine kötü yönetilen, hukukun ayaklar altına alındığı, insanların ekmeğe muhtaç olduğu bir ülkede mutlaka bizim söyleyecek bir sözümüz olmalı. Şunu da unutmamak gerekir; tiyatro da en az ekmek kadar, su kadar önemli. İnsanların tiyatroda kendi hayatının yansımasını görebilmesi için tiyatroya gelmesi lazım. Bizim görevimiz onları buraya getirmek ve onları mutsuz göndermemek. Dünyada artık yeni metinler var. İçinde bulunduğumuz hem psikolojik hem de sosyolojik durum hakkında yazan insanlar var. Bu insanların yazdığı oyunları okuyup repertuvarımıza almak için çalışıyoruz. Bu dönemde daha yeni, daha modern metinler olacak. İnsanların tiyatroyu eski, köhnemiş bir sanat olarak görmesini istemiyorum. Tiyatronun ne kadar dinamik, yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu seyircimizle paylaşacağız.”

İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni olmanın kendisi için onur olduğunu belirten Üzümcü, kentteki sahne sayısının artması için çalışma yapacaklarını belirtti. Bornova ve Karşıyaka gibi merkez ilçelerde gençlik ve çocuk oyunları ağırlıklı bir program hazırlamayı hedeflediklerini ifade eden Üzümcü, sahne sayısının artmasına paralel olarak tiyatro oyuncusu alımlarının da zaman içinde artabileceğini kaydetti. Üzümcü, İzmir’de sanatsal özerkliğin olduğunu ve bunun bir şans olduğunu da sözlerine ekledi.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği oyunun oyuncuları Levent Üzümcü, Ferahi Aksavaş/Melis Caba. Oyunun sahne tasarımını Duygu Can, giysi tasarımını Janset Kaplan, ışık tasarımını Kaan Burmaoğlu, koreografisini Volkan Ayhan ve reji asistanlığını Ferahi Aksavaş ve Melis Caba üstleniyor. 3 Ekim’den itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi’nde sahnelenecek oyun için bilet satın almak isteyen sanatseverler https://kultursanat.izmir.bel.tr/Etkinlikler/izbbstrustemoglu-cemalin-tuhaf-hikayesi linkini kullanabilir.

RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKÂYESİ

Oyun, Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde yurtlarından sürgün edilen bir aileyi odağına alıyor. Demirci ustası Deli Rüstem ve oğlu Cemal'in Girit'te başlayıp İstanbul'a, oradan Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan masalsı ve destansı hikâyesinde, tiyatromuzun meddah geleneği ve modern tiyatronun olanakları birlikte kullanılıyor. Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, seyircisini büyülü bir yolculuğa çağırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları; Helikopter, Yolcu, Mor Şalvar, Robinson Dans Öğreniyor, Soytarılar Okulu, Dikkat Nine Çıkabilir oyunlarını da sahnelemeye devam edecek.