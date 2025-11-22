İzmir Su Kesintisi 22 Kasım 2025 | İZSU Sular Ne Zaman Gelecek? İzmir Planlı Su Kesintisi

İzmir'de bugün birçok mahallede su kesintisi yaşayan vatandaşlar "Sular ne zaman gelecek?" diye soruyor. İZSU tarafından duyurulan planlı bakım-onarım ve arıza çalışmaları nedeniyle 22 Kasım 2025 tarihli programda bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Peki, İZSU sular ne zaman gelecek? İşte detaylar!

İZSU SU KESİNTİSİ 22 KASIM 2025 PROGRAMI (BÖLGELERE GÖRE)

Aşağıdaki liste İZSU tarafından ilan edilen 22 Kasım 2025 programından alınmıştır. Her kaydın yanında kesinti başlangıç ve bitiş saatleri ile yaklaşık süre belirtilmiştir.

İlçe / Bölge Neden Tarih Saat (Başlangıç - Bitiş) Yaklaşık Süre Bayraklı - Soğukkuyu Branşman Arızası 22.11.2025 10:50 - 11:50 ~1 saat Bornova - Atatürk, İnönü Branşman Arızası 22.11.2025 10:40 - 12:40 ~2 saat Buca - İnönü Branşman Arızası 22.11.2025 10:00 - 11:30 ~2 saat Güzelbahçe - Yelki Branşman Arızası 22.11.2025 09:00 - 12:00 ~3 saat Karabağlar - Uzundere Ana Boru Arızası 22.11.2025 10:55 - 12:55 ~2 saat Karşıyaka - İmbatlı, Örnekköy Branşman Arızası 22.11.2025 10:30 - 11:30 ~1 saat Menderes - Ata, Görece Cumhuriyet, Hürriyet Ana Boru Arızası 21.11.2025 10:30 - 13:30 ~3 saat Özdere - Cumhuriyet Ana Boru Arızası 21.11.2025 14:45 - 17:24 ~3 saat Adnan Menderes (havaalanı çevresi vb.) Branşman Arızası 22.11.2025 09:46 - 12:46 ~3 saat

BU KESİNTİLER SİZİ NASIL ETKİLER VE NE YAPMALISINIZ?

Kesinti saatleri boyunca su ihtiyacınızı karşılamak için kısa vadeli hazırlıklar yapmak önemlidir. Aşağıda pratik öneriler yer alıyor:

Kesinti öncesi temel kullanım için (içme, yemek, tuvalet) yeterli suyu kaplarda stoklayın.

Uzun süreli su kullanımı gerektiren faaliyetleri (çamaşır, bahçe sulama) planlayın veya erteleyin.

Su gelmesini takiben muslukları kısa süre açıp kapatarak şebekedeki tortu/çiğnemeyi önleyin.

Büyük arıza ilanlarında belediyenin veya İZSU’nun resmi duyurularını takip edin.

İZSU DUYURULARINI NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ?

Güncel program ve olağanüstü arızalar için İZSU’nun resmi sitesi, sosyal medya hesapları veya ilçe belediyelerinin duyuruları en güvenilir kaynaklardır. Ayrıca bazı mahallelerde görev yapan muhtarlar anlık bilgi sağlayabilmektedir.

Sular ne zaman gelecek?

Her bölge için İZSU’nun belirttiği bitiş saatleri tabloda yer almaktadır. Örneğin Bayraklı Soğukkuyu’da sular 11:50’de, Bornova Atatürk/İnönü bölgelerinde 12:40’ta tekrar gelmesi bekleniyor. Kesinti süresi arıza büyüklüğüne göre değişebilir; ani uzamalar olursa İZSU yeni duyuru yapacaktır.

Kesinti nedeni genellikle nedir?

İZSU programında yer alan kesintiler branşman (yerel bağlantı) arızası veya ana boru arızası kaynaklıdır. Ana boru arızaları daha geniş alana etki eder ve onarım süresi branşman arızalarına göre daha uzun olabilir.

Sular geldiğinde musluğu hemen açmalı mıyım?

Sular geri geldiğinde önce birkaç dakika boyunca musluğu açıp kapatarak şebekedeki tortu ve hava temizlenmelidir. Bu, ev tesisatınızın zarar görmesini ve suyun kirlenmesini önler.

Uzun süreli kesinti olursa kimle iletişime geçmeliyim?

Uzun süreli veya beklenmedik kesintilerde öncelikle İZSU’nun çağrı merkezini veya resmi sosyal medya hesaplarını kontrol edin. İlçe belediyeleri ve muhtarlar da yerel bilgilendirme sağlayabilir.