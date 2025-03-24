İzmir susmadı

İzmir’de protestolar sürüyor. Yurttaşlar önceki gün Alsancak’ta bir araya geldi. CHP İzmir İl Örgütü ve Emek Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Lozan Meydanı’nda toplanan kalabalık Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri eylemlerine devam etti. Yürüyüş sırasında sol partiler ve üniversite öğrencileri, miting formatını reddederek alandan ayrıldı. Alsancak Garı’na yönelen SOL Parti, EMEP ve TİP İzmir İl Örgütleri, burada açıklama yaptı.

SOL Parti İzmir İl Örgütü Sözcüsü Barış İnce, “Burada demokrasi, cumhuriyet ve sosyalizm mücadelesi veriyoruz” dedi. Bir grup ise Bayraklı’da bulunan AKP İl Binası’na yürümek istedi. Ancak çevik kuvvet ekipleri TOMA’larla yolu kapattı, plastik mermi, biber gazı ile sert müdahalede bulundu.