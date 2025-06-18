İzmir Tabip Odası: Konak’taki yangın halk sağlığını etkiledi

İzmir Tabip Odası, 15 Haziran 2025’te Konak’ta çıkan plastik depo yangınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yangının çevre sağlığı ile birlikte bir sağlık kuruluşunun güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekildi. Tabip Odası, yangın sonrası ortaya çıkan kimyasal gazların hem kısa hem uzun vadeli sağlık riskleri doğurduğunu belirtti.

Yangının yalnızca çevreyi değil, yangın noktasına yakın bir hastaneyi de etkilediği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"15 Haziran 2025 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde yer alan bir plastik deposunda çıkan yangın, yalnızca çevre sağlığını değil, yangına yakın mesafede bulunan bir sağlık kuruluşunu da tehdit etmiştir. Yoğun duman ve kimyasal gaz salınımı, bölgedeki vatandaşları ve hastane personelini ciddi biçimde etkilemiştir. Plastik maddelerin yanması sonucu ortaya çıkan toksik gazlar (özellikle dioksinler, furanlar ve karbon monoksit) kısa vadede solunum yolu tahrişleri, göz yanmaları ve baş ağrısı gibi şikâyetlere yol açabileceği gibi; uzun vadede kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türleri ile ilişkilendirilmektedir."

Yangına yakın konumdaki hastanenin işleyişinin sekteye uğradığını belirten oda, kritik hasta bakım hizmetlerinde aksamaya ve tahliyeye varan riskler oluştuğunu aktardı. Plastik gibi yanıcı ve toksik maddelerin şehir merkezinde depolanmasının halk sağlığı açısından risk taşıdığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirme yer aldı:

"Plastik gibi yüksek yanıcılığa ve toksik etkiye sahip malzemelerin depolandığı tesislerin şehir merkezlerinde ya da yerleşim yerlerine yakın bölgelerde bulunması hem halk sağlığı hem de çevre güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Söz konusu deponun kent dışındaki uygun, kontrollü bir alana taşınması elzemdir."

SAĞLIK TARAMASI VURGUSU

Açıklamada, olayın ardından yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Yangının yaşandığı bölgede hava kalitesi ve olası kimyasal kalıntılar açısından çevresel izleme yapılmalıdır. Yangın sırasında etkilenen hastane personeli, hastalar ve bölge halkı sağlık taramasından geçirilmelidir. İşyerlerinde acil durum planlarının ve yangın ile ilgili önlemlerin güncellenmesi, tatbikatların yapılması konusunda ÇSGB denetimlerini artırılmalıdır. Sanayi tesislerinin yerleşim alanlarından ve sağlık kurumlarından uzakta konumlandırılması için yerel yönetimlerle birlikte acil düzenlemeler yapılmalıdır. Yangınlara karşı ilk yardım ve korunma konularında halkın bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları artırılmalıdır. İzmir Tabip Odası olarak, halk sağlığını tehdit eden bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya, sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."