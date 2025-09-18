İzmir Tabip Odası'ndan muhabirimiz Sibel Bahçetepe'ye ödül

HABER MERKEZİ

İzmir Tabip Odası "Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Basın Ödülü", gazetemiz muhabiri Sibel Bahçetepe'ye verdi.

Ödül töreni, Demir'in yaşamını yitirdiği 11 Ekim günü İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Orhan Süren Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenle verilecek.

İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Bahçetepe'ye ödül, "sağlık hakkı ve toplumsal adalet" için gösterdiği çaba nedeniyle verildiği belirtildi.

Açıklamada "2023 yılında aramızdan ayrılan meslektaşımız Dr. Ergün Demir’in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen “2. Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Sempozyumu” 11 Ekim 2025 Saat 13.00 İzmir Tabip Odası Prof. Dr. Orhan Süren Konferans Salonunda gerçekleşecektir. Bu sempozyum kapsamında İzmir Tabip Odası Dr. Ergün Demir Sağlık Hakkı ve Toplumsal Adalet Basın Ödülleri verilmektedir" denildi.