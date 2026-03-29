İzmir Tabip Odası’nda iki listeli seçim

İzmir Tabip Odası’nda 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul öncesinde iki grup da aday listelerini ve seçim mesajlarını kamuoyuyla paylaştı.

İzmir Hekim Dayanışması’nın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer aldı: Dr. Murat Ermete, Dr. Süleyman Kaynak, Dr. Özlem Miman, Dr. Ahmet Ömer Özütemiz, Dr. Savaş Selçuk, Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu ve Dr. Nuri Seha Yüksel.

Grubun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Demokratik bir işleyişe sahip; toplumla ve hekim kitlesiyle geniş ve köklü bağlar kuran; hekimin tüm sorunlarında yanında olan ve güven veren; toplum sağlığını önceleyen; herhangi bir güç odağının arka bahçesi olmayan etkin bir tabip odası, dayanışmanın ve birlikte başarmanın adresi olacaktır. Hekimlerin yalnızlık, mutsuzluk ve geleceğe ilişkin umutsuzluk sarmalından dayanışmayla çıkabileceğine inanıyoruz. Bu inançla İzmir Tabip Odası seçimlerinde aday olduğumuzu ilan ediyoruz.”

“YENİ BİR NEFES MÜMKÜN”

Çağdaş Hekim Grubu’nun yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler yer aldı: Prof. Dr. Gül Ergör, Doç. Dr. Melekper Elcil Kaya Biçer, Uzm. Dr. İnan Mutlu, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Uzm. Dr. Berna Işık İrkin, Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Üste ve Prof. Dr. Turgay Turan.

Grup tarafından yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı: “Bu söz; geleceğini bu meslekte kurmak isteyen genç hekimin de, yıllarını bu mesleğe vermiş deneyimli hekimin de ortak sözüdür. Çünkü biliyoruz: Hekim sustuğunda sadece bir meslek değil, toplumun sağlık hakkı da sessizleşir. Biz, tabip odasını; izleyen değil yön veren, suskun değil söz söyleyen, dağılan değil birleştiren bir güç haline getirmeye geliyoruz. İzmir’den yükselen bu çağrı; tabip odasında birikmiş yorgunluğu aşacak iradeyi, enerjiyi ve ortak aklı büyütüyor. İddiamız nettir: Yeni bir nefes mümkün. Ortak bir gelecek mümkün. Ve biz bu olanağı gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Bu memleket, bu meslek, bu davet bizim.”