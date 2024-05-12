İzmir takımları, gelecek sezon ilk defa 1. Lig'de yer almayacak

Göztepe'nin Süper Lig'e yükseldiği, Altay'ın TFF 2. Lig'e düştüğü 1. Lig'de gelecek sezon ilk kez bir İzmir takımı mücadele etmeyecek.

İlk olarak 2. Lig adıyla 1963-1964 sezonunda oynanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyonda İzmir'i temsil eden Göztepe, Süper Lig'e yükselirken, Altay ise TFF 2. Lig'e geriledi.

Gelecek sezon 1. Lig'e çıkmak için play-off mücadelesine çıkan TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bucaspor 1928, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na, Kırmızı Grup ekibi Menemen FK de Anagold 24Erzincanspor'a yenildi. Böylelikle gelecek sezon 1. Lig'de İzmir takımının yer almaması kesinleşti.

1963-1964'ten bu yana en az bir takımla 1. Lig'de mücadele eden İzmir'de 62. sezonda ilk kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanmayacak.