İzmir - Taksi durağında peş peşe kalp krizi geçiren 2 kişi öldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kalp krizi geçiren, durak çalışanı Zeki Aldemir'e (75) yardım etmek isteyen mesai arkadaşı taksi şoförü Ercan Kiremitçiler (57) de kalp krizi geçirdi. Aldemir ve Kiremitçiler'in yaşamlarını yitirdiği olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Haziran'da Karşıyaka ilçesindeki taksi durağında meydana geldi. Durağın telsizcisi Zeki Aldemir, mesai sırasında fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşı taksi şoförü Ercan Kiremitçiler, yanına gidip yardım etmeye çalıştı. Diğer çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Sağlık ekiplerinin telefonla yönlendirmesiyle Kiremitçiler, Aldemir’in nabzını kontrol etmek isterken bir anda yere yığıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri, her 2 kişinin de kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Yıllarca camiada bilinen Zeki ağabeyimiz kalp krizi geçiriyor. Ardından Ercan isimli şoför arkadaşımız da ona yardımcı olmaya çalışırken, o da kalp krizi geçiriyor. Her ikisi de vefat ediyor. Büyük üzüntüdeyiz. Arkadaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Ailelerine ve durağımız çalışanlarına başsağlığı diliyorum" dedi. (DHA)

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)-