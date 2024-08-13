İzmir-Telaviv kardeş şehir protokolü iptal edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısının ilk oturumunda, İzmir'in İsrail'den Tel-Aviv ile olan kardeş şehir protokolünün oy birliğiyle iptal edilmesi kararı çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı olağan toplantılarının ilki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç başkanlığında yapıldı.

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail'den Tel-Aviv kenti ile olan kardeş şehir protokolü gündeme geldi.

Meclis’e verilen önergenin oy birliğiyle kabul edilmesiyle İzmir-Tel-Aviv arasındaki kardeş şehir protokolü iptal edildi.

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Haziran ayında Çeşme Kalesi'nde yapılan meclis toplantısında İzmir’in Filistin'in Gazze kenti ile kardeş kent olma önergesi oy birliğiyle kabul edilmişti.