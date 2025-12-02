İzmir Tiyatro Festivali coşkusu

Mahir KANAAT

TAKSAV’ın bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, yoğun katılımla ilerliyor. Festival bugün iki yeni oyunla devam edecek.

Festival dün iki farklı kültür merkezinde sahnelenen oyunlarla seyirciyle buluştu. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Körlerin Dünyası’ izleyicilerin beğenisini kazandı. Yönetmenliğini Deniz Baburin’in yaptığı, Nikolay Kolyada’nın kaleme aldığı 100 dakikalık oyun; Herbert Wells’in öyküsünden esinlenilerek oluşturulan Körler Ülkesi efsanesini sahneye taşıdı. Volkanik bir patlamayla dış dünyadan kopmuş gizemli bir vadide, görme yetilerini yavaş yavaş kaybeden bir toplumun trajik yaşam döngüsü etkileyici bir atmosferle anlatıldı.

Aynı gün Güzelyalı Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Medea’ ise 35 dakikalık yoğun performansıyla dikkat çekti. Julie Gallasse’ın yönettiği, Dario Fo ve France Rame’nin yorumladığı oyun; Medea’nın kocası Giasone için gençliğini ve güzelliğini feda edişinin ardından yaşadığı acı kaderi ve korkunç intikamı ele aldı. Antik Yunan tragedyasının modern yorumuyla sahneye taşınan eser, izleyiciyi sarsıcı bir finalle baş başa bıraktı.

∗∗∗

SUMRU YAVRUCUK FESTİVAL SAHNESİNDE

Festival bugün de iki oyunla devam edecek. Bu yıl Onur Ödülü’nü alan Sumru Yavrucuk, saat 20.00’de Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek ‘Shirley Sevgililer Günü’ ile seyirci karşısına çıkacak. Yavrucuk’un yönettiği ve tüm karakterleri tek başına canlandırdığı, Willy Russell’ın ‘Shirley Valentine’ eserinden uyarlanan tek kişilik müzikli komedi, 105 dakika sürecek. Oyun, potansiyeli mutfağa hapsolmuş bir kadının kendini yeniden keşfetme hikâyesini sahneye taşıyacak.

Yine saat 20.00’de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek diğer oyun ise “Vebası’nda” olacak. Burak Budak’ın yazıp yönettiği 45 dakikalık tek kişilik performans, ‘DV-17’ olarak adlandırılan dans vebası salgınının toplumda yarattığı panik, inkâr ve tartışmaları konu alacak. Oyunda, salgının kaynağına ilişkin hükümet, uzmanlar ve toplum arasındaki görüş farklılıkları sahneye aktarılacak.

∗∗∗

BUGÜNKÜ PROGRAM

Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi saat 20.00