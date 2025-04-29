İzmir- Trafikteki satırlı kavga kamerada; 1 yaralı

İZMİR'de trafikte tartışan iki sürücülerden biri, diğerine satırla saldırıp yaraladı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü hafif yaralanırken, o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; sürücünün diğerine satırla saldırdığı, bu sırada çevredekilerin araya girdiği anlar yer aldı. Kaçan saldırgan aranırken, yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (DHA)

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)