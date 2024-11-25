İzmir TÜPRAŞ'ta yangın: TÜPRAŞ'tan ilk açıklama

İzmir TÜPRAŞ tesislerinde yangın ve patlama gerçekleşti. Yangın, TÜPRAŞ ekiplerinin çabalarıyla söndürülemediği için itfaiye çağırıldı. 5 ekibin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. İlk gelen bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının sebebi ise söndürme işlemlerinin ardından belirlenecek.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada ise "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20:00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.