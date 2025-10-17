İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali başladı

9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, Kültürpark’ta İZKİTAPFEST-6. İzmir Kitap Fuarı ile eş zamanlı başladı. Bu yıl “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festival, üç gün boyunca edebiyat dünyasını buluşturacak. Direktörlüğünü şair Haydar Ergülen’in üstlendiği festivalin onur konuğu ise yazar Ayfer Tunç oldu. Türkiye’den ve dünyadan toplam 36 yazar ve şairin katıldığı festivalin açılışı, İzmir Sanat’ın bahçesinde bulunan Nazım Hikmet heykeli önünde yapıldı.

Açılış programında lise öğrencileri için festival kapsamında düzenlenen “Yolculuk” temalı şiir, öykü ve deneme yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Ayrıca onur konuğu yazar Ayfer Tunç ile özel bir söyleşi de yapıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ödül kazanan öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tugay, “Bu yıl 9’uncusu düzenlenen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, ‘Edebiyat yolculuktur’ temasıyla bizi hem kendi iç dünyamıza hem de birbirimize doğru yolculuğa davet ediyor. Bu yolculuk bizi kimi zaman bu şehrin enginliğine, kimi zaman öykünün sokaklarına, kimi zaman bir denemenin iç konuşma ve fikirlerine götürüyor ve bizi her seferinde insana, yaşama, umuda yaklaştırıyor. Edebiyat bizim birbirimizi anlamanızı sağlıyor. Festival kapsamında Türkiye çapında liseler arasında ‘Yolculuk’ temalı Edebiyat Yarışması düzenledik. Ülkemizin dört bir yanından öğrencilerimiz yarışmaya katıldı ve ülkemize dair umutlarımızı tazelediler. Genç arkadaşlarımız yazdıkları öykü, şiir ve denemelerle bu yolculuğun adeta pusulasını tuttu. Üç daldaki üç seçici kurulun titiz değerlendirmeleriyle 16 gencimiz ödüle hak kazandı. İstanbul’dan Siirt’e; Kütahya’dan Düzce’ye, yaşlarının heyecanı ve başarının gururuyla aramızdalar. Gençlerimizi ve her zaman yanlarında olan ailelerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasında gençlere seslenen Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençler; sizler bugün ülkenin edebiyatının, duygusunun, düşüncesinin, vicdanının geleceğisiniz. Yazdıklarınızla sadece kendi sesinize değil, bu toprakların duygularına, düşüncelerine tercüman oluyorsunuz, onların sesini duyuyorsunuz. Kaleminizden çıkan her kelime, hem bugünü hem de geleceği aydınlatıyor. Ülkelerin yaşam standardı; kitaplara, sözcüklere, edebiyata, sanata verdiği değerle şekillenir. Siz kaleminizi ne kadar güçlü tutarsanız yarınlarınız o kadar aydınlık olur.”

“TARİH İNSANLARI DÜŞMAN EDER AMA EDEBİYAT DOST KILAR”

Festivalin onur konuğu yazarı Ayfer Tunç da “İzmir’de olmak büyük bir mutluluk. Edebiyata yatkınlığı, demokrat duruşu, inancı, bilgisi, kültürüyle İzmir çok özel bir yer. İyi ki İzmir’deyim ama asıl önemli olan, İzmir’de bir edebiyat festivali bağlamında bulunmak. Edebiyat insanı insana en yakınlaştıran yol. Tarih insanları düşman eder ama edebiyat dost kılar. İnsanlarla dost olmanın yolu edebiyattan geçiyor. İnsanlığı insanlık için büyütmenin yolu da edebiyattan geçiyor. İyi ki buradayız ve iyi ki buradasınız” sözlerine yer verdi.

Festival direktörü şair Haydar Ergülen de festival içeriğini paylaşarak festivale Almanya, Fransa, Tunus, Bulgaristan, Yunanistan, Mısır, İtalya, İstanbul ve Diyarbakır’dan konuklar katıldığını belirtti. Yaşam ve edebiyatın yolculuğun ta kendisi olduğunu kaydeden Ergülen, “Bu yolculuğun edebiyatla kalmaması; demokrasi, barış, özgürlük, huzur, eşitlik, laiklik ve özellikle adalete uzanması en büyük dileğimiz. Hepinize iyi yolculuklar” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Ergülen’in moderatörlüğünde Tunç ile söyleşi düzenlendi. “Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi” adlı kitabı üzerine konuşan Ayfer Tunç, Ergüven’in “Kitabın basımının üzerinden 16 yıl geçmiş. Türkiye’nin tarihi, geleceği için 16 yıl çok önemli. Bu romana ek yazmak ister misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Buna çok eğlenceli bir cevap vermek isterdim ama ne yazık ki veremiyorum. Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi’nin hikayelerinin bir kısmı da tebessüm ettirmeye yönelik, yer yer dramatik ve yer yer mizahla ifade edilen bir Türkiye panoramasıydı. Ancak ben artık gelecek bir şey bulamıyorum. Toplumca bir depresyonun içindeyiz. Buna ‘distimi’ (kronik depresyon) deniyormuş. Hayata devam ediyoruz, festivaller yapıyoruz, kitaplar okuyoruz, yemekler yiyoruz, düğünler, şenlikler oluyor ama içimizde derinde bir yerde bitmeyen bir acı var. Bu dinmeyen acının adı distimi. Bu da beni edebiyatta çok etkiliyor ve bunu edebiyata dönüştürmekte güçlük çekiyorum” dedi.

EDEBİYAT DÜNYASI İZMİR’DE

9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali; paneller, söyleşiler, şiir dinletileri, atölyeler, belgesel gösterimleri, stand-up gösterileri ve müzik dinletilerine sahne olacak. Festivale Murat Gülsoy, Tuna Kiremitçi, Asuman Susam, Duygu Kankaytsın, Gülce Başer, Erkut Tokman, Tozan Alkan, Ahmet B. Tamu, Yusuf Alper, Halil İbrahim Özbay, Enver Topaloğlu, Rona Aslan ve Yunus Koray gibi isimler konuk olarak katılacak. Yabancı konuklar arasında ise Fransa’dan Eric Sorner ve Carole Mesrobian, Bulgaristan’dan Anton Baev ve Zornitsa Garkova, Almanya’dan Leyla Bektaş, Yunanistan’dan Dinos Soitis ve Xrisa Spyropoulou, Mısır’dan Ahmad Zakaria, Tunus’tan Mohamed Gassara ve İtalya’dan Alex Ezra Fornari yer alıyor. Festivalde akademisyenler Prof. Dr. Ersin Doğer, Prof. Dr. Semih Çelenk, Prof. Dr. Yusuf Alper ve Doç. Dr. Esma Tuğçe Özmen, söyleşileriyle edebiyatseverlerle buluşacak. Ünlü oyuncu ve yazar Cengiz Bozkurt da söyleşisi ile katılımcılarla bir araya gelecek.

Etkinlikler, Kültürpark ile sınırlı kalmayacak. Urla Belediyesi Kent Tarihi ve Arşivi Salonu, Güzelbahçe Belediyesi Kültür Merkezi ve Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi gibi kent genelindeki mekanlarda paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Böylece festival, İzmir’in farklı noktalarında yurttaşlara edebiyatın izlerini sürme fırsatı sunacak. Festivalle ilgili detaylı bilgi ve programa, izmir.art ve kultursanat.izmir.bel.tr adreslerinden ulaşılabilecek.