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İzmir Urla'da orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Güncel
  • 13.08.2024 19:38
  • Giriş: 13.08.2024 19:38
  • Güncelleme: 13.08.2024 19:41
Kaynak: DHA
İzmir Urla'da orman yangını
DHA

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı.

Bugün saat 17.00'de Urla ilçesi Demircili Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi yangına müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangın saat 19.00'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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