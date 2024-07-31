İzmir Urla'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "2 bine yakın 50 yıllık, 100 yıllık zeytin ağaçları yandı" dedi. Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor" dedi.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

YANGINLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu.

Gece saatleriande gazetecilere açıklama yapan Elban, mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayıldı. 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil tarafta Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık. Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. Karada ise 84 aracımız, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlarımız ile 404 personelimizle müdahaleye devam etti. Şu an itibarıyla gece görüşlü iki helikopterimiz de havada müdahalemiz devam ediyor."

Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor" dedi.

Gözaltına alınan kişinin İ.A. (33) olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI: 100 YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARI YANDI

Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları devam ederken açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Yangın Yağcılar Köyü'nden Demircili Köyüne doğru yaklaştı, bir kısmı deniz de son buldu. Hâla Demircili Köyü'nün Sazlıkaynak dediğimiz üst kısımları yanıyor. Burada 2 bine yakın 50 yıllık, 100 yıllık zeytin ağaçları yandı. Yanan büyük bir kısım orman, makilik alan da yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

BİR ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI, BİR ARAZÖZ YANDI

Balkan, "Bir ihmal sonucu çıkan yangın denize kadar gitti. Neredeyse 15 kilometre alan yandı. Güvenlik amaçlı 10-15 ev tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı yok ama bir orman işçisi yaralandı, bir arazöz yandı. Hâlâ söndürme çalışmaları devam ediyor, ulaşılamayan yerler var. 65-70 kilometre hızla rüzgar esiyor, helikopterler uçamıyor. İnşallah kontrol altına alınacak" diye konuştu.