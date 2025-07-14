İzmir Urla'daki yangın ikinci gününde kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bademler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler müdahale etti. Söndürme çalışmalarına helikopter ve uçaklar da havadan destek verdi.

Ekiplerin yangın bölgesinde gece boyu çalışması sürdü.

Yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

ALİAĞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Dün bir yangın da saat 21.00 sıralarında Aliağa'nın Hacıömerli Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın dün gece ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.