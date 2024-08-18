İzmir Urla'daki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde dün saat 18:00 civarında makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıklıova Mahallesi'nde bir site yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı.

Günün ağarmasıyla yangınlara havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

Bölgede devam eden söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.

Vali Elban, "Ekipler hızlı müdahale etmesine rağmen belli oranda yangın maalesef yayıldı. Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Bu siteye de ulaşmaması ve can, mal kaybı olmaması için tüm ekiplerimiz yoğun bir şekilde oraya yangının ulaşmaması için çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bir riske girmeden oradan ayrılması için uyarıya bulunduğumuzda, vatandaşlarımın büyük çoğunluğu uyarımızı dikkate alarak evlerini terk ettiler. Fakat 34 vatandaşımız son ana kadar ayrılmama konusunda direnç gösterince onları da kara yoluyla risk oluşturduğu için sahil güvenlik ekiplerimizin teknesiyle deniz yoluyla tahliye ettik" dedi.

MSB'DEN HELİKOPTER DESTEĞİ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İzmir’deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK’ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8’e çıkartıldı. Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

BELEDİYE BAŞKANI YANGIN BÖLGESİNDE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'la birlikte Urla İlçesi Küçükbahçe Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarını inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Cemil Tugay, "Yangının akşam üzeri saat 18.00 civarı yüksek gerilim hattından başladığını söylüyor arkadaşlarımız. Şu saatlerde çok sert yoğun rüzgarla birlikte durdurulamıyor. Biraz aşağıda bir koy var. O koyda bir site var. Gelince koyu ve İltur sitesi. 85 ev var. Onları boşaltmış durumda arkadaşlarımız ve itfaiye amirlerimiz orayı güvene aldılar. Yani bu yangının siteye ulaşmaması için onlar o bölgede önlemi aldılar. Bu sert rüzgarda bu yangın durdurulamıyor ne yazık ki. Şu anda devam ediyor. Meteorolojinin bildirdiğine göre sabah dört civarında rüzgar yavaşlayacak. Belki ondan sonra daha etkili müdahale yapılabilir epeyce sayıda itfaiye aracımız, tankerimiz burada. Yeni araçlarımız da yolda rüzgarın hafiflemesinden sonra etkili bir müdahaleyle söndürmeyi planlıyoruz. Maalesef kötü yangınlardan birini de bugün burada yaşıyoruz" dedi.

"ÇOK YETERSİZ BİR MÜDAHALEYDİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ise "Biz buraya geldiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yamanlar tarafındaydı ama büyükşehir ekipleri buradaydı. Büyükşehir itfaiyesi buradaydı. İZSU'nun ekipleri buradaydı. Ormandan da sadece iki tane araç vardı burada. Onlara da teşekkür ediyoruz ama çok yetersiz bir müdahaleydi. Ormanlık alana büyükşehirin ekipleri ormanın izni olmadan çıkamıyor. Büyükşehir ekipleri yangının yayılmasını engelledi ama çok yüksek rüzgarla başkanımızın söylediği gibi yayıldı. Büyükşehir belediye başkanımız gerekeni söyledi. Karaburun ve Urla belediye başkanı da olayın başından beri burada. Büyükşehir ekipleri canla başla çalışıyorlar. Biz de süreci takip ediyoruz" diye konuştu.

Bakan, sözlerinin devamında ise "İltur Sitesi tahliye edilirken biz de gittik, 'yardımcı olalım, halkı boşaltmak için' diye. Orada yaşlı bir teyze çaresiz dolaşıyordu ortada. Belediye başkanlarımızla beraber yanına gittik. Demans hastası çok yaşlı bir ablası varmış. Ne yapacağını bilemiyor. Urla Belediye Başkanımız Selçuk Balkan, 'ben arabanızı kullanırım' dedi. Belediye başkanımız arabalarını kullandı, onları dışarıya çıkarttık. Kendi aracımızı da diğerlerine verdik. Biz orada bir süre mahsur kaldık üçümüz. Daha sonra bizi araçla geldiler aldılar. Sanırım bir ev yandı orada" ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Urla'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.